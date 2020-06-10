ЕС продлевает крымские санкции против России

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Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь.

Европейский Союз еще на один год продлил санкции против Российской Федерации, введенные после крымских событий 2014-го года. Такое решение принято в среду, 10 июня, на заседании комитета послов стран-членов ЕС, сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в соцсети.

«Крымский пакет будет продлен еще на год», - отметил он. По словам дипломата, представители России пытались использовать COVID-19 для отмены введенных против нее санкций.

Теперь решение комитета послов стран ЕС должно быть окончательно утверждено Советом ЕС и обнародовано в официальном журнале, после чего вступит в силу.

Как сообщалось ранее, послы стран Евросоюза планировали одобрить продление санкций против России из-за Крыма еще на год. Действие нынешних санкций истекает уже 23 июня.

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