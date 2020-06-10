Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.1
воздух +29
море +19

Курортный сезон

Эксперт рассказал сколько туристов приедет в Крым

15:10 среда, 10 июня 2020
Эксперт рассказал сколько туристов приедет в Крым

фото © Новости Крыма

До конца 2020 года Крым успеет принять до 5 млн туристов, то есть 70% от прошлогоднего показателя.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказала эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому республика начнет официально принимать туристов из всех регионов России с 1 июля. При этом продажа туристических путевок уже разрешена.

«Я думаю, что 70% прошлогоднего объема мы себе наберем, а может, и больше. Это зависит от того, как будет складываться экономическая ситуация в стране», - сказала Бабий.

Она также отметила, что почти все объекты размещения готовы к приему гостей.

«Практически 90% наших объектов размещения готовы к приему туристов. Вынужденный простой произвел чудеса и с сотрудниками, и с управляющим менеджментом объектов размещения. Не было больших денег для подготовки, зато были свободные руки. То, чем раньше занимались сторонние компании, теперь делалось силами сотрудников: кто-то переквалифицировался в озеленителей, кто-то готовил номера, работал над улучшением рецептур блюд, управляющие подумали над новыми бонусами для туристов», - оценила уровень подготовки отелей специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Куда катятся цены на отдых в Крыму. Значительного повышения цен на отдых в Крыму не ожидается, но некоторые отельеры могут спекулировать на ситуации, связанной с пандемией.

Власти Крыма обещают, что с 1 июля полуостров полноценно будет принимать туристов. Сергей Аксенов сообщил, что с 1 июля с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в Крыму стартует межсубъектовый туризм.

Четверть решивших отдыхать российских граждан намерены поехать в Крым. Четверть граждан, которые решили отдыхать в этом году в России, намерены поехать в Крым.

Санатории и гостиницы в Крыму смогут принимать туристов, но только крымчан. Предприятия санаторно-курортной сферы в Крыму возобновят свою деятельность с 15 июня. Принимать они смогут только местных жителей.

Санкции
ЕС продлевает крымские санкции против России

ЕС продлевает крымские санкции против России

Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь.

Курортный сезон
Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона

Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона фото

Крым текущим летом все-таки примет туристов. Правда, наводить лоск и порядок на улочках, набережных и пляжах приморских городов по традиции никто не торопится.

Курортный сезон
Купальный сезон в Севастополе откроется с 15 июня

Купальный сезон в Севастополе откроется с 15 июня

В Севастополе определились с датой открытия купального сезона.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус замер: оперативная сводка по Севастополю

Коронавирус замер: оперативная сводка по Севастополю

По состоянию на утро 10 июня новых случаев заболевания COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано, сообщает пресс-служба правительства города.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации