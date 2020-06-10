Курортный сезон
Развитие сюжета: Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона ● Власти Крыма объявили о всего лишь одном заболевшем за минувшие сутки ● В правительстве Севастополя объяснили «исчезновение» 16 пляжей ● Власти Крыма обещают, что с 1 июля полуостров полноценно будет принимать туристов ● Четверть решивших отдыхать российских граждан намерены поехать в Крым
Эксперт рассказал сколько туристов приедет в Крым
фото © Новости Крыма
До конца 2020 года Крым успеет принять до 5 млн туристов, то есть 70% от прошлогоднего показателя.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказала эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому республика начнет официально принимать туристов из всех регионов России с 1 июля. При этом продажа туристических путевок уже разрешена.
«Я думаю, что 70% прошлогоднего объема мы себе наберем, а может, и больше. Это зависит от того, как будет складываться экономическая ситуация в стране», - сказала Бабий.
Она также отметила, что почти все объекты размещения готовы к приему гостей.
«Практически 90% наших объектов размещения готовы к приему туристов. Вынужденный простой произвел чудеса и с сотрудниками, и с управляющим менеджментом объектов размещения. Не было больших денег для подготовки, зато были свободные руки. То, чем раньше занимались сторонние компании, теперь делалось силами сотрудников: кто-то переквалифицировался в озеленителей, кто-то готовил номера, работал над улучшением рецептур блюд, управляющие подумали над новыми бонусами для туристов», - оценила уровень подготовки отелей специалист.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Куда катятся цены на отдых в Крыму. Значительного повышения цен на отдых в Крыму не ожидается, но некоторые отельеры могут спекулировать на ситуации, связанной с пандемией.
Власти Крыма обещают, что с 1 июля полуостров полноценно будет принимать туристов. Сергей Аксенов сообщил, что с 1 июля с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в Крыму стартует межсубъектовый туризм.
Четверть решивших отдыхать российских граждан намерены поехать в Крым. Четверть граждан, которые решили отдыхать в этом году в России, намерены поехать в Крым.
Санатории и гостиницы в Крыму смогут принимать туристов, но только крымчан. Предприятия санаторно-курортной сферы в Крыму возобновят свою деятельность с 15 июня. Принимать они смогут только местных жителей.
ЕС продлевает крымские санкции против России
Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь.
Подпольные раздевалки, ржавые лестницы и вонь: как Крым встретит первых туристов «коронавирусного» сезона фото
Крым текущим летом все-таки примет туристов. Правда, наводить лоск и порядок на улочках, набережных и пляжах приморских городов по традиции никто не торопится.
Купальный сезон в Севастополе откроется с 15 июня
В Севастополе определились с датой открытия купального сезона.
Аксенов объявил об отмене режима самоизоляции в Крыму
В Крыму с 15 июня будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан.
вчера
Кому и что в Крыму нельзя: Аксенов внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности
9 часов назад
Коронавирус замер: оперативная сводка по Севастополю
По состоянию на утро 10 июня новых случаев заболевания COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано, сообщает пресс-служба правительства города.