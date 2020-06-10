Эксперт рассказал сколько туристов приедет в Крым

фото © Новости Крыма

До конца 2020 года Крым успеет принять до 5 млн туристов, то есть 70% от прошлогоднего показателя.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказала эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому республика начнет официально принимать туристов из всех регионов России с 1 июля. При этом продажа туристических путевок уже разрешена.

«Я думаю, что 70% прошлогоднего объема мы себе наберем, а может, и больше. Это зависит от того, как будет складываться экономическая ситуация в стране», - сказала Бабий.

Она также отметила, что почти все объекты размещения готовы к приему гостей.

«Практически 90% наших объектов размещения готовы к приему туристов. Вынужденный простой произвел чудеса и с сотрудниками, и с управляющим менеджментом объектов размещения. Не было больших денег для подготовки, зато были свободные руки. То, чем раньше занимались сторонние компании, теперь делалось силами сотрудников: кто-то переквалифицировался в озеленителей, кто-то готовил номера, работал над улучшением рецептур блюд, управляющие подумали над новыми бонусами для туристов», - оценила уровень подготовки отелей специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Куда катятся цены на отдых в Крыму. Значительного повышения цен на отдых в Крыму не ожидается, но некоторые отельеры могут спекулировать на ситуации, связанной с пандемией.

Власти Крыма обещают, что с 1 июля полуостров полноценно будет принимать туристов. Сергей Аксенов сообщил, что с 1 июля с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в Крыму стартует межсубъектовый туризм.

Четверть решивших отдыхать российских граждан намерены поехать в Крым. Четверть граждан, которые решили отдыхать в этом году в России, намерены поехать в Крым.

Санатории и гостиницы в Крыму смогут принимать туристов, но только крымчан. Предприятия санаторно-курортной сферы в Крыму возобновят свою деятельность с 15 июня. Принимать они смогут только местных жителей.