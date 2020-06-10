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Происшествия

Двое крымчан убили гаечным ключом и обокрали женщину

10:41 среда, 10 июня 2020

Два жителя Джанкойского района получили до 20 лет лишения свободы за убийство женщины гаечным ключом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, мужчины пошли за потерпевшей в складское помещение и сказали, что хотят купить у нее некоторые вещи. На складе один из мужчин начал бить женщину гаечным ключом, а второй при этом держал ее за руки, — сообщает КП-Крым.

После избиения мужчины завалили тело мешками, а потом украли из дома убитой 8 миллионов рублей.

По данным пресс-службы, 35-летний и 36-летний джанкойцы признаны виновными в совершении преступления по по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), пунктам «б», «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Один из убийц получил 18 лет лишения свободы, а другой — 19.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму мужчина угнал машину у соседа по гаражу. Бесхозный разбитый «ВАЗ 21213», обнаруженный сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Республике Крым в Кировском районе недалеко от трассы «Таврида», оказался «жертвой» угона.

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Ограбление по-крымски: мужчина стащил телефон во время драки. В Алуште правоохранители задержали местного жителя по подозрению в грабеже: мужчина обокрал своего знакомого во время драки с ним, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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