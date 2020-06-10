Атаман Акимов опасается запрета на общественную деятельность в Крыму

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Полиция в Крыму составила и вручила административный протокол атаману общественной организации «Крымское казачество» Сергею Акимову.

Сделано это из-за проведения одиночного пикета 8 июня в Симферополе у здания парламента Крыма в поддержку отправленного под домашний арест политика Николая Платошкина. Активист опасается, что ему грозит запрет на общественную деятельность.

«Проведение одиночных пикетов разрешено Конституцией России, поэтому именно таким способом я решил поддержать политика-социалиста Николая Платошкина, на которого завели уголовное дело по надуманным, на мой взгляд, предлогам. Но полиция, вменяет мне нарушение указа главы Крыма Сергея Аксенова от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». Теперь меня будут судить. Есть нехорошие подозрения, что суд, приняв во внимание предостережения, выданные мне полицией, может приговорить к админаресту и запрету на общественную деятельность на полгода», – сказал Акимов.

Второе предостережение полиции о «недопустимости совершения правонарушений или антиобщественного поведения» Акимов получил в конце мая.

Ранее Акимову вручили предостережение из-за намерения провести одиночный пикет.

Акимов активно критикует фактическую власть в Крыму, в 2016 году был одним из активистов, которые объединялись в оппозиционное движение на полуострове. Был одним из организаторов митинга «Обманутый Крым», за проведение которого некоторое время провел в отделении полиции.

На прошлой неделе в Москве на два месяца отправили под домашний арест лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина. Его обвинили в организации массовых беспорядков, а также в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

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