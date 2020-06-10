Арбитражный суд Крыма вынес решение по связанному с Филоновым делу

Первая судебная инстанция удовлетворила заявление прокуратуры о незаконном распоряжении имуществом Евпатории.

Арбитражный суд Крыма вынес решение по делу, касающемуся работы бывшего сити-менеджера Евпатории Андрея Филонова. Суд удовлетворил заявление прокуратуры Крыма о незаконности распоряжения евпаторийской администрации городским имуществом. За что, в частности, самого Филонова привлекают к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий.

Арбитражный суд Республики Крым, рассмотрев иск надзорного ведомства, удовлетворил содержавшиеся в нем требования:

- признал недействительным решение единственного учредителя ООО «Лукошко» — муниципального унитарного предприятия Евпатории «Курортторгсервис», принятое в июне 2018 года, об оплате уставного капитала «Лукошка» имуществом на сумму 43,95 миллиона рублей;

- признал ничтожными сделки по передаче муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал «Лукошка» в июле-октябре 2018 года;

- признал отсутствующим зарегистрированное право собственности «Лукошка» на объекты недвижимости (магазины и склады), расположенные в разных районах Евпатории, общей площадью 2 985,8 квадратного метра;

- применил последствия недействительности ничтожной сделки, обязав «Лукошко» возвратить в собственность города и хозяйственное ведение МУП «Курортторгсервис» приобретенную недвижимость (магазины, склады, павильоны), находящуюся в разных частях Евпатории, общей площадью 3 499,1 квадратного метра.

Схема незаконного распоряжения имуществом города, по озвученному в суде мнению прокуратуры Крыма, была такой. В Евпатории в феврале 2015 года было создано МУП «Курортторгосервис», которое управляет объектами торговли муниципальной собственности. За МУПом — для осуществления его уставной деятельности — на праве хозяйственного ведения закрепили недвижимость и имущество местных рынков, отобранное после Русской весны в рамках национализации у Крымского республиканского союза потребительских обществ властями Республики Крым.

МУП «Курортторгсервис» создал сеть розничной продажи продуктов «Лукошко», магазины которой размещены в помещениях на улице Фрунзе, улице Ленина, улице Пионерская, улице Караева. Для обеспечения «Лукошка» МУП закупал товары, который потом продавались населению. Администрация Евпатории, которую возглавлял Андрей Филонов, в 2018 году разрешила МУПу учредить ООО «Лукошко» и внести в его уставный капитал недвижимость (магазины, склады, павильоны) общей площадью 3 499,1 квадратного метра. При этом, как позже выяснила прокуратура, на объекты не было зарегистрировано право собственности Евпатории и право хозяйственного ведения «Курортторгсервиса».

Затем МУП внес в уставный капитал своего дочернего предприятия в качестве вклада 12 объектов упомянутой выше недвижимости стоимостью 43,95 миллиона рублей. После чего ООО «Лукошко» зарегистрировало за собой право собственности на восемь (из 12 объектов) площадью 2 985,8 квадратного метра.

Прокуратура, считая ничтожной сделкой передачу недвижимости от МУП «Курортторгсервис» к ООО «Лукошко» — это лишает МУП возможности осуществлять предусмотренную его уставом деятельность, обжаловала распоряжение объектами в суде. В надзорном ведомстве мотивировали свой иск тем, что были нарушены федеральный закон о государственных и муниципальных предприятиях и Гражданский кодекс РФ. В результате того, что МУП «Курортторгсервис» отдал своей «дочке» — ООО «Лукошко» объекты недвижимости, в которых размещалась торговая сеть «Лукошко», МУП утратил возможность осуществлять цели и виды деятельности, определенные его уставом. Поскольку после передачи объектов МУП прекратил закупку продуктов и последующую их продажу населению с использованием своих торговых точек, магазинов, а также прекратил организацию розничной торговли, в том числе создание собственной сети, производство и продажу продуктов, пояснила прокуратура. С ней в ходе процесса — когда глава администрации Евпатории Филонов находился под стражей — согласились представители МУП «Курортторгсервис» и ООО «Лукошко».

Сторона Филонова против удовлетворения иска возражала. Поскольку, по ее мнению, МУП «Курортторгсервис» имело право передавать имущество в уставный капитал ООО «Лукошко». И такая передача не привела к лишению «Курортторгсервиса» возможности осуществлять предусмотренную его уставом деятельность, поскольку имущество из собственности города не выбывало. Передача имущества в уставный капитал «Лукошка» не влекла прекращения прав города на него. Наличие регистрационной записи о регистрации права собственности за «Лукошком» не нарушает права Евпатории.

Арбитражный суд Республики Крым, как написано выше, удовлетворил требования прокуратуры Крыма.

А в Железнодорожном райсуде Симферополя, как писали «Примечания», идет другой процесс — рассматривается уголовное дело Андрея Филонова, теперь уже бывшего главы администрации Евпатории. Ему вменяют два эпизода превышения должностных полномочий с тяжкими последствиями. Один из них касается деятельности МУП «Курортторгсервис» и ООО «Лукошко», по версии следствия, Филонов, будучи сити-менеджером Евпатории, «явно выходя за пределы собственных полномочий», разрешил «Курортторгсервису» создать фирму «Лукошко», которое на безвозмездной основе получило от МУПа имущество, необходимое для ведения его уставной деятельности. В этом следствие усмотрело «корыстную или личную заинтересованность» Филонова.

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