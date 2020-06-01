Зеленский снова задекларировал пентхаус жены в Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал квартиру и паркоместо, которые принадлежат его жене Елене Зеленской, в Крыму.

Об этом говорится в его декларации за 2019 год, которая была опубликована 30 мая.

В декларации указаны:

- квартира (129,8 кв. м.) в Ливадии (Ялта), которая была приобретена еще до аннексии Крыма в апреле 2013 года.

- парковочное место (16,1 кв. м.) в Ливадии. Приобретено в апреле 2013 года.

Стоимость квартиры (на момент покупки) – 1,3 миллиона гривен.

Согласно декларации, доходы Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили больше 28 миллионов гривен.

Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 миллиона 600 тысяч гривен.

Ранее агентство Reuters сообщило, что жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского приобрела за половину рыночной стоимости пентхаус в крымской Ливадии еще до событий 2014-го года.

В публикации утверждалось, что квартира Елены Зеленской в Крыму выставлена на продажу.

В команде Зеленского заявляли, что «недвижимость была куплена по рыночной цене».

В 2019 году Зеленский также отобразил крымскую недвижимость в своей декларации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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