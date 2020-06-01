Коронавирус в Крыму
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Власти Крыма отрицают отсутствие средств на выплаты медикам
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В Минздраве Крыма опровергают информацию об отсутствии средств на стимулирующие выплаты сотрудникам обсерватора «Здравница» в Евпатории и увольнение оттуда врачей.
Соответствующая информация размещена на сайте ведомства в ответ на данные одного из пользователей в социальных сетях.
«29 мая министр здравоохранения Крыма (Игорь Чемоданов) провел беседу в телефонном режиме с представителем врачебного персонала обсерватора, подробно разъяснив нормы выплат стимулирующих доплат за работу с гражданами, с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция, согласно действующим федеральным и региональному постановлениям. Вместе с тем, принято решение о пересмотре рабочего графика в «Здравнице» – будет введен новый, удобный для сотрудников обсерватора», – сказано в сообщении крымского министерства.
В ведомстве утверждают, что по итогам телефонной беседы с Чемодановым, «врач приняла решение продолжить работу и не увольняться».
«При этом обращаем внимание на то, что врачебный персонал, а также сотрудники, ранее записавшие видео с обращением на тему выплат стимулирующих выплат, не являются штатными работниками «Здравницы», – говорится в сообщении.
Здесь также добавили, что информация о том, что «министр сообщил в телефонном режиме представителю обсерватора об отсутствии средств – является ложью и дезинформацией». В ведомстве уверяют, что выплаты медикам данного учреждения выплачены в полном объеме.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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