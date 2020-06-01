В Ялте прошло прослушивание желающих петь на набережной

Уличные артисты получат разрешение выступать на набережной Ялты после предварительного прослушивания.

Как уточнила заместитель главы администрации города Ирина Романец, «их репертуар должен быть согласован с общественным советом при управлении культуры».

«Администрация Ялты делает все, чтобы наш город развивался и совершенствовался. А вы во многом создаете атмосферу, эмоции, звучание нашего города, и это большая ответственность», – обратилась она к артистам в ходе прослушивания.

Романец пояснила, что по итогам просмотра будет принято решение и сформирован список музыкальных коллективов и исполнителей, которые получат право выступать на набережной города. «Артистам выдадут специальный документ с указанием времени, места выступлений, а также других требований», – сообщила заместитель главы администрации.

Она призвала тех, кто пройдет отбор, не нарушать установленные правила, выполнение которых будет тщательно контролироваться сотрудниками администрации города.

Романец также обратила внимание, что на первом прослушивании перед членами общественного совета, в который вошли представители учреждений культуры города, общественных организаций и администрации Ялты, свои творческие номера представили струнный квартет, рок-группа, инструментальный ансамбль, а также солисты, иллюзионист и уличные художники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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