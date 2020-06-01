В Ялте известный музыкант возмущен хамством казачьего патруля

По его словам, он, от полного безденежья вышел подзаработать и едва не заработал в глаз.

Сергей Малиновский, не один год радующий на набережной Ялты гостей и жителей мастерством игры на трубе, в период самоизоляции вынужден был выйти на улицу, в надежде что-то подзаработать. «Совсем остался без денег», - объяснил он свой поступок. Вдобавок, по мнению Сергея, на улицах было достаточно людей и все выглядело, как окончание ограничительных мер.

На набережной к нему подошли семеро казаков. Начало «беседы» Малиновского удивило. «Они сразу ко мне с претензией: «Ты что, не понял, что ли?», - рассказал он. На просьбу представиться и показать удостоверения, музыкант услышал предложение пойти один на один выяснить отношения в кусты. «Угрожали. Говорили: «Мы так сделаем, что ты сюда вообще выходить не будешь!».

Малиновский утверждает, что сразу свернул музыкальный инвентарь и вел себя сдержано. На вопрос: «Может надо было, завидев казаков, перейти с исполнения классики на шансон?», он рассмеялся и сказал, что сделать это не сообразил.

По вызову казаков прибыл полицейский, который, по словам музыканта, вел себя не в пример добровольчеству, корректно. «Я объяснил ему, что жизненные обстоятельства заставили выйти на улицу и извинился за проступок. Он попросил меня впредь не нарушать порядок», - рассказал Малиновский.

Но отдельное возмущение у него вызвал факт, что казаки стали его обвинять перед полицейским в хамском поведении. «Как можно наводить порядок, нарушая порядок?!», - недоумевает прославленный трубач.

Напомним, что Сергей Малиновский стал «звездой Ютуба» после выступлений на набережной, когда прибившийся к нему пес Мухтар «подпевал» в такт его игре на трубе. Возможно, теперь, наученный опытом, Малиновский с Мухтаром разучат «Мурку», которую будут исполнять, едва завидев публику в специальных нарядах.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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