Коронавирус в Крыму
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В Севастополе заявили об открытии ресторанов и спортклубов
Соблюдение санитарных правил в них будут проверять внепланово.
Открывшиеся с сегодняшнего дня летние площадки кафе и ресторанов, фитнес-центры и спортклубы и другие объекты обязаны будут соблюдать санитарные нормы и социальную дистанцию. Об этом журналистам рассказал глава местного управления Роспотребнадзора Роман Проскурнин.
По его словам, общие требования к открытым объектам остаются прежними - проведение генеральной уборки с использованием дезсредств, измерение температуры сотрудникам, наличие кожных антисептиков, регулярные влажные уборки и проветривание помещений, а также соблюдение социальной дистанции.
«Эти все рекомендации обязательны к исполнению», - подчеркнул Проскурнин.
Также с требованиями к открытым объектам разных отраслей экономики, добавил глава Роспотребнадзора, можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора в разделе рекомендаций для бизнеса в условиях сохранения угрозы распространения ковида.
По его словам, проверять соблюдение правил в открывшихся заведениях будут после поступления информации от общественников и сотрудников департаментов правительства в ходе внеплановых проверок.
«На первый раз это будут предупреждения, предпринимателей будут предупреждать <…> При получении информации будет направляться в органы прокуратуры заявления о проведении внеплановой проверки и при получении подтверждения, будет проведена проверка», - пояснил Проскурнин.
Напомним, сегодня в городе выявлено четыре новых случая коронавируса.
В тексте использованы материалы: Форпост
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