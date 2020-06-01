В Севастополе пустили в продажу просроченные говядину и моцареллу

Ветеринарные врачи в Севастополе допустили к реализации более 160 кг пищевых продуктов с истекшим сроком годности, сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Роспотребнадзора.

«Сотрудники управления в ходе мониторинга электронной системы «Меркурий» обнаружили, что ветеринарные врачи Севастопольского ветеринарного центра допустили в оборот 160 кг пищевой продукции с истекшим сроком годности», – говорится в сообщении.

В частности, в продажу поступили 117 кг говядины из Краснодарского края, 5 кг северной креветки из Магаданской области, 2 кг белорусской моцареллы и 36 кг субпродуктов из птицы производства Тамбовской области. Срок годности этих товаров истек в апреле этого года.

Три ветеринарных врача, допустившие нарушения, оштрафованы на 3 тысячи рублей каждый.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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