Власть
В Севастополе пустили в продажу просроченные говядину и моцареллу
Ветеринарные врачи в Севастополе допустили к реализации более 160 кг пищевых продуктов с истекшим сроком годности, сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Роспотребнадзора.
«Сотрудники управления в ходе мониторинга электронной системы «Меркурий» обнаружили, что ветеринарные врачи Севастопольского ветеринарного центра допустили в оборот 160 кг пищевой продукции с истекшим сроком годности», – говорится в сообщении.
В частности, в продажу поступили 117 кг говядины из Краснодарского края, 5 кг северной креветки из Магаданской области, 2 кг белорусской моцареллы и 36 кг субпродуктов из птицы производства Тамбовской области. Срок годности этих товаров истек в апреле этого года.
Три ветеринарных врача, допустившие нарушения, оштрафованы на 3 тысячи рублей каждый.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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