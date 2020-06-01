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Происшествия

В органах опеки рассказали о семье погибшей в Крыму девочки

14:32 понедельник, 1 июня 2020
Ленино

Семья погибшей девочки не стояла на учете в органах опеки Ленинского района.

Об этом рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Надежда Василенко.

«У нас в отделе нет сведений о том, что эта семья нуждалась в получении официальных услуг или родители ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Сигналов от этой семьи не поступало. Семья не числилась как неблагополучная», - сообщила Надежда Василенко.

Как ранее сообщалось, 1 июня появилось сообщение, что накануне в Ленинском районе пропала шестилетняя девочка. Согласно распространенной информации, во время рыбалки взрослые стали распивать алкоголь и оставили малышку без присмотра. Об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила бабушка ребенка.

К поискам подключились волонтеры из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт-Крым», специалисты МЧС и многие другие. Во время операции водолазы обследовали дно Северо-Крымского канала, в воздух был поднят дрон, с земли местность обследовали кинологические группы.

К середине дня стало известно, что тело девочки было найдено в воде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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