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Коронавирус в Крыму

В МЧС Крыма зявили, что масочный режим продлен на два месяца

17:27 понедельник, 1 июня 2020
В МЧС Крыма зявили, что масочный режим продлен на два месяца

фото © pixabay.com

Глава МЧС Крыма Сергей Шахов сообщил, что по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова масочный режим на территории полуострова продлен на два месяца.

Как сказано в сообщении ведомства, носить маски необходимо только в общественных местах.

С 18 мая в Крыму отменили режим самоизоляции, но при этом сообщили, что сохраняется масочный режим.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила правительству России, что, по ее оценке, масочный режим в России сохранится еще на месяц или два, а новые требования по гигиене «останутся в целом надолго».

По данным властей Севастополя, к утру 1 июня в городе выявили четыре новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала года в Севастополе заболели коронавирусом 165 человек.

В Крыму, по данным местных властей, за истекшие сутки подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции – в Евпатории и Алуште.

Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 387 случаев новой коронавирусной инфекции. 28 из них завозные из-за границы, 74 – из России. Выздоровевших за весь период – 229 человек, умерло 11 пациентов с COVID-19, из них трое скончались именно из-за коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под медицинским наблюдением в Крыму - больше 2500 человек. В Крыму к 31 мая под медицинским наблюдением находятся 2519 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1396 человек, в стационарах – 270, изолировано в обсерваторы – 853.

Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Севастополе. Четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.

В Крыму снижается динамика заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции.

Власти Крыма отрицают отсутствие средств на выплаты медикам. В Минздраве Крыма опровергают информацию об отсутствии средств на стимулирующие выплаты сотрудникам обсерватора «Здравница» в Евпатории и увольнение оттуда врачей.

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В МЧС Крыма зявили, что масочный режим продлен на два месяца

В МЧС Крыма зявили, что масочный режим продлен на два месяца

Глава МЧС Крыма Сергей Шахов сообщил, что по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова масочный режим на территории полуострова продлен на два месяца.

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