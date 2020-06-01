Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Три пациента с COVID-19 в Крыму находятся в реанимации ● Несовершеннолетним в Крыму запретили появляться в общественных местах ● Под медицинским наблюдением в Крыму - больше 2500 человек ● Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Севастополе ● В Крыму снижается динамика заболеваемости коронавирусом
В МЧС Крыма зявили, что масочный режим продлен на два месяца
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Глава МЧС Крыма Сергей Шахов сообщил, что по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова масочный режим на территории полуострова продлен на два месяца.
Как сказано в сообщении ведомства, носить маски необходимо только в общественных местах.
С 18 мая в Крыму отменили режим самоизоляции, но при этом сообщили, что сохраняется масочный режим.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила правительству России, что, по ее оценке, масочный режим в России сохранится еще на месяц или два, а новые требования по гигиене «останутся в целом надолго».
По данным властей Севастополя, к утру 1 июня в городе выявили четыре новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала года в Севастополе заболели коронавирусом 165 человек.
В Крыму, по данным местных властей, за истекшие сутки подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции – в Евпатории и Алуште.
Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 387 случаев новой коронавирусной инфекции. 28 из них завозные из-за границы, 74 – из России. Выздоровевших за весь период – 229 человек, умерло 11 пациентов с COVID-19, из них трое скончались именно из-за коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Под медицинским наблюдением в Крыму - больше 2500 человек. В Крыму к 31 мая под медицинским наблюдением находятся 2519 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1396 человек, в стационарах – 270, изолировано в обсерваторы – 853.
Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Севастополе. Четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.
В Крыму снижается динамика заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции.
Власти Крыма отрицают отсутствие средств на выплаты медикам. В Минздраве Крыма опровергают информацию об отсутствии средств на стимулирующие выплаты сотрудникам обсерватора «Здравница» в Евпатории и увольнение оттуда врачей.
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30 мая
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