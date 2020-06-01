Курортный сезон
Развитие сюжета: Крым обещают открыть для российских туристов только через месяц ● Курортную сферу в Крыму запустят в три этапа ● Минкурортов Крыма и отельеры обсудят подготовку гостиниц к сезону ● В Крыму продлили действие прошлогодних пляжных паспортов ● Сезон 2020 на грани провала: турсектор Крыма не сможет выполнить все требования властей
В Крыму запустят электронную систему учета туристов
фото © Крым.реалии
Электронная система учета туристов будет запущена в Крыму после возобновления работы на полуострове большинства объектов санаторно-курортного комплекса.
Об этом сообщили в региональном министерстве внутренней политики, информации и связи.
«Министерством курортов и туризма запланировано создание электронной системы учета и регистрации пребывающих в Крым на основании использования портала Госуслуг или специально созданного ПО. Целью станет не только фиксация реального турпотока и географии размещения туристов, но и дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для самих крымчан в нынешней ситуации», - сообщили в министерстве.
Введение электронной системы учета туристов предполагается на втором этапе возобновления работы санаторно-курортного комплекса в Крыму. Он может начаться после 1 июля 2020 года.
Власти республики предполагают открывать санатории и гостиницы в три этапа. Первый может начаться после 15 июня - начнут работу учреждения с медицинской лицензией. На втором этапе смогут открыться все объекты, которые выполнят жесткие требования Роспотребнадзора. Третий этап предполагает смягчение санитарных требований и возобновление работы развлекательных заведений.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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