В Крыму запустят электронную систему учета туристов

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Электронная система учета туристов будет запущена в Крыму после возобновления работы на полуострове большинства объектов санаторно-курортного комплекса.

Об этом сообщили в региональном министерстве внутренней политики, информации и связи.

«Министерством курортов и туризма запланировано создание электронной системы учета и регистрации пребывающих в Крым на основании использования портала Госуслуг или специально созданного ПО. Целью станет не только фиксация реального турпотока и географии размещения туристов, но и дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для самих крымчан в нынешней ситуации», - сообщили в министерстве.

Введение электронной системы учета туристов предполагается на втором этапе возобновления работы санаторно-курортного комплекса в Крыму. Он может начаться после 1 июля 2020 года.

Власти республики предполагают открывать санатории и гостиницы в три этапа. Первый может начаться после 15 июня - начнут работу учреждения с медицинской лицензией. На втором этапе смогут открыться все объекты, которые выполнят жесткие требования Роспотребнадзора. Третий этап предполагает смягчение санитарных требований и возобновление работы развлекательных заведений.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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