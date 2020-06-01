Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма отрицают отсутствие средств на выплаты медикам ● Режим обсервации в стройгородке в севастопольской Омеге снят ● Россиянам разрешили не носить маски на пляжах ● В Севастополе третий день подряд не фиксируют новых случаев заражения ● Власти Крыма отменили платную обсервацию для приезжих
В Крыму снижается динамика заболеваемости коронавирусом
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За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, все случаи выявлены как активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, так и при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией.
Специалистами Управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 387 случаев новой коронавирусной инфекции, 28 из которых завозные из-за границы, 74 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 272 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Вирус не отступает: в Крыму 10 новых зараженных COVID-19. За прошедшие сутки в Крыму подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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