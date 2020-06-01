В Крыму снижается динамика заболеваемости коронавирусом

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За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, все случаи выявлены как активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, так и при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией.

Специалистами Управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 387 случаев новой коронавирусной инфекции, 28 из которых завозные из-за границы, 74 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 272 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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