Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
СК возбудил уголовное дело по факту пропажи шестилетней девочки в Ленинском районе Крыма.
Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 6-летнего ребенка в Ленинском районе (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство)», – сообщила Постнова.
В настоящее время известно, что накануне днем девочка с отцом и его приятелем отправились на рыбалку. Взрослые распивали алкоголь и оставили девочку без присмотра, не заметив, как она пропала. Позднее бабушка девочки сообщила о пропаже в правоохранительные органы.
Правоохранители и волонтеры движения «Лиза Алерт» проводят поисковые мероприятия на месте. Работает следственная группа во главе с и.о. руководителя Главного следуправления по Крыму Владимиром Терентьевым.
По данным пресс-службы главного управления МЧС по Республике Крым, сообщение о пропаже ребенка поступило в 00:40. На месте происшествия работают 55 человек и 14 единиц техники. Кроме спасателей, правоохранителей и волонтеров к поискам привлечены сотрудники Государственного автономного учреждения Крыма «Старокрымское лесоохотничье хозяйство» и члены общественной организации «Ленинский союз ветеранов Афганистана».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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