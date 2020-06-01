В Крыму проходит операция «Мотоциклист»

С целью профилактики аварийности с участием мототранспорта (мотоциклов, мотороллеров, мопедов и т.д.) с 29 мая по 6 июня 2020 года на территории Республики Крым проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий «Мотоциклист».

Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

«В мае текущего года на территории Республики Крым зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, в которых 17 человек погибли и 76 – получили телесные повреждения различной степени тяжести. Каждое третье ДТП произошло с участием водителей мототранспорта (18 ДТП), в которых 4 человека погибли и 23 – травмированы», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество происшествий с участием мототранспорта произошли в городах Ялте, Евпатории, Симферополе, а также в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Ленинском, Раздольненском и Симферопольском районах.

Госавтоинспекция Крыма напоминает всем водителям мототранспорта о необходимости быть предельно внимательными на дороге, ни в коем случае не нарушать нормы дорожной безопасности, в первую очередь, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

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