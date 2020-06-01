Происшествия
В Крыму потушили более 40 пожаров за неделю
За прошедшую неделю сотрудники МЧС Крыма потушили 44 пожара, в том числе четыре – в лесной местности.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Ликвидировано 44 пожара, из них 25 - это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Кроме того, было ликвидировано четыре лесных пожара», – говорится в сообщении.
Также за отчетный период крымские спасатели девять раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в которых было спасено девять человек. Один человек погиб.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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