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В Крыму подорожал бензин

20:12 понедельник, 1 июня 2020
В Крыму подорожал бензин

фото © Новости Крыма

Со вчерашнего дня (31 мая) на автозаправочных станциях в Крыму наблюдается рост цен на топливо.

Цена бензина марки АИ-95 выросла в среднем на 1,5 процента. Так, на АЗС сети Atan цены выросли с 48,25 руб до 48,99 руб за литр. Аналогичное подорожание наблюдается и на заправках фирмы «ТЭС» – с 48,2 руб до 48,8 руб за литр. Стоимость топлива АИ-92 поднялась чуть меньше – в среднем на 1 процент.​

В апреле, когда произошло падение рынка нефти, в Крыму напротив ожидали снижения цен на топливо.

В начале мая российские СМИ сообщали о том, что в ближайшее время трейдеры могут поднять цены на топливо До этого в марте в Крыму сообщали о том, что в ближайшее время подорожания бензина не ожидается.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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