Власть
В Крыму на межгородских рейсах приостановили льготы до середины июня
В республике до 15 июня приостановлено предоставление льгот на проезд в межгородских автобусах.
Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».
По информации предприятия, данная мера реализована с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
«Временным исключением остается предоставление льготного проезда в автобусах, следующих в пригородном направлении, крымским сотрудникам медицинских госучреждений, соцработникам и работникам Роспотребнадзора. Льготы на проезд указанным категориям граждан предоставляются до 31 декабря 2020 года», - подчеркнули в «Крымавтотрансе».
Как ранее сообщалось, льготный проезд в общественном транспорте был приостановлен 27 марта по указу главы республики Сергея Аксенова. По его словам, данная мера в первую очередь направлена на то, чтобы уберечь здоровье пенсионеров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Между Симферополем и Феодосией запустят электричку. С 1 июня между Симферополем и Феодосией запустят электропоезда.
В Севастополе движение по Камышовому шоссе ограничено до конца июля. Из-за реконструкции Камышового шоссе в Севастополе полноценное движение по нему закрыто до 30 июля, а полностью реконструкцию планируют завершить в начале сентября.
Новую взлетно-посадочную полосу аэропорта Симферополь забетонировали на 80 процентов. Высокопрочное бетонное покрытие новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта Симферополь готово на 80%.
Ялтинскую трассу перекроют на одну ночь. Движение по Ялтинской трассе в районе поселка Лозовое перекроют из-за монтажных работ, сообщает пресс-служба Минтранса РК.
В МЧС Крыма зявили, что масочный режим продлен на два месяца
Глава МЧС Крыма Сергей Шахов сообщил, что по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова масочный режим на территории полуострова продлен на два месяца.
«Укрзализниця» возобновила движение на крымском направлении
После ограничений из-за коронавируса «Укрзалізниця» с 1 и 2 июня возобновляет движение поездов в направлении Херсонской области, в том чиле в Новоалексеевку, куда доезжают украинские поезда крымского направления.
Первый президент Украины дал совет как защищать имущество в Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что украинцы, которые владеют землей в Крыму, должны обращаться в международные суды для «защиты своего имущества от его изъятия российскими властями».
Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, смягчающий ряд ограничений из-за коронавируса в республике.
30 мая
Три пациента с COVID-19 в Крыму находятся в реанимации
Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.