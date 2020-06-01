В Крыму на межгородских рейсах приостановили льготы до середины июня

В республике до 15 июня приостановлено предоставление льгот на проезд в межгородских автобусах.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».

По информации предприятия, данная мера реализована с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

«Временным исключением остается предоставление льготного проезда в автобусах, следующих в пригородном направлении, крымским сотрудникам медицинских госучреждений, соцработникам и работникам Роспотребнадзора. Льготы на проезд указанным категориям граждан предоставляются до 31 декабря 2020 года», - подчеркнули в «Крымавтотрансе».

Как ранее сообщалось, льготный проезд в общественном транспорте был приостановлен 27 марта по указу главы республики Сергея Аксенова. По его словам, данная мера в первую очередь направлена на то, чтобы уберечь здоровье пенсионеров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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