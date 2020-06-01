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В Крыму лейтенант Черноморского флота сбывал наркотики
Суд признал военнослужащего одной из воинских частей в Севастополе виновным в незаконном сбыте наркотиков.
Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ по Черноморскому флоту.
«Следствием установлено, что 14 ноября 2019 года в городе Севастополь лейтенант незаконно сбыл лицу, добровольно оказывающему содействие правоохранительным органам, наркотическое средство каннабис (марихуану) массой 3,4 грамма за 2 400 руб», - говорится в сообщении.
Приговором Севастопольского гарнизонного военного суда лейтенанту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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