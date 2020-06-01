В Крыму лейтенант Черноморского флота сбывал наркотики

Суд признал военнослужащего одной из воинских частей в Севастополе виновным в незаконном сбыте наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ по Черноморскому флоту.

«Следствием установлено, что 14 ноября 2019 года в городе Севастополь лейтенант незаконно сбыл лицу, добровольно оказывающему содействие правоохранительным органам, наркотическое средство каннабис (марихуану) массой 3,4 грамма за 2 400 руб», - говорится в сообщении.

Приговором Севастопольского гарнизонного военного суда лейтенанту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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