В крымском «Тайгане» родился детеныш ламы

В парке львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, 31 мая родился детеныш ламы.

Об этом сообщил владелец парка Олег Зубков.

«Всего несколько часов как родился этот малыш черного цвета и вот сейчас мама пытается его покормить. У нас ламы живут очень давно и успешно размножаются», – рассказал Зубков на видео, размещенном в YouTube.

Он также сообщил, что надеется на скорое открытие парка в связи со снятием ограничений из-за пандемии коронавируса.

На прошлой неделе в «Тайгане» родились четыре амурских тигренка – два мальчика и две девочки.

В апреле в парке родились четыре львенка, амурские тигрята и четверо белых львят.

Парк львов «Тайган» находится в Белогорске на территории 32 гектар. Здесь содержится коллекция львов и тигров, также в парке проживает более 2 тысяч других животных и птиц. В настоящее время парк львов «Тайган» закрыт на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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