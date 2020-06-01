Общество
В крымском «Тайгане» родился детеныш ламы
В парке львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, 31 мая родился детеныш ламы.
Об этом сообщил владелец парка Олег Зубков.
«Всего несколько часов как родился этот малыш черного цвета и вот сейчас мама пытается его покормить. У нас ламы живут очень давно и успешно размножаются», – рассказал Зубков на видео, размещенном в YouTube.
Он также сообщил, что надеется на скорое открытие парка в связи со снятием ограничений из-за пандемии коронавируса.
На прошлой неделе в «Тайгане» родились четыре амурских тигренка – два мальчика и две девочки.
В апреле в парке родились четыре львенка, амурские тигрята и четверо белых львят.
Парк львов «Тайган» находится в Белогорске на территории 32 гектар. Здесь содержится коллекция львов и тигров, также в парке проживает более 2 тысяч других животных и птиц. В настоящее время парк львов «Тайган» закрыт на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В крымском «Тайгане» снова пополнение - родились четыре амурских тигренка. В парке львов «Тайган», который расположен в Белогорском районе Крыма, продолжается весенний беби-бум.
В «Тайгане» родился медвежонок. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков рассказал, что у пары живущих в его парке медведей родился детеныш.
Зубков рассказал о состоянии волчат, которых приютили в «Тайгане». Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков рассказал о состоянии волчат, которых ранее он приютил после смерти их матери.
В крымском «Тайгане» родились четыре львенка. В парке львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, родились четыре львенка.
Экс-вице-премьеру Крыма предъявлено окончательное обвинение
Бывшему вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Тело шестилетней девочки нашли в Северо-Крымском канале водолазы
Тело 6-летней девочки нашли в Северо-Крымском канале водолазы.
Поиски пропавшего ребенка в Крыму: новые подробности
Волонтеры и спасатели обследовали радиус более пяти километров в поисках пропавшей накануне шестилетней девочки.
Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, смягчающий ряд ограничений из-за коронавируса в республике.
вчера
Поклонская написала жалобу на Украину в ООН
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.