В Бахчисарайском районе «БМВ» всмятку разбился о дерево

В селе Верхоречье Бахчисарайского района водитель BMW 3 Sedan не справился с управлением и въехал в дерево.

Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

В автомобиле находилось два человека — водитель и пассажир, один из которых в результате столкновения оказался заблокирован в машине.

На место ДТП прибыли пожарно-спасательное отделение, сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи.

Сотрудники МЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Пострадавший доставлен в Бахчисарайскую центральную больницу.

По предварительной информации причиной аварии стало превышение скорости.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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