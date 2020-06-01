Происшествия
В Бахчисарайском районе «БМВ» всмятку разбился о дерево
В селе Верхоречье Бахчисарайского района водитель BMW 3 Sedan не справился с управлением и въехал в дерево.
Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.
В автомобиле находилось два человека — водитель и пассажир, один из которых в результате столкновения оказался заблокирован в машине.
На место ДТП прибыли пожарно-спасательное отделение, сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи.
Сотрудники МЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Пострадавший доставлен в Бахчисарайскую центральную больницу.
По предварительной информации причиной аварии стало превышение скорости.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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