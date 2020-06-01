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«Укрзализниця» возобновила движение на крымском направлении
фото © Новости Крыма
После ограничений из-за коронавируса «Укрзалізниця» с 1 и 2 июня возобновляет движение поездов в направлении Херсонской области, в том чиле в Новоалексеевку, куда доезжают украинские поезда крымского направления.
Так, запущено движение по таким направлениям:
Киев-Пассажирский – Новоалексеевка (1 июня);
Харьков-Пассажирский – Новоалексеевка (1 июня);
Запорожье – Новоалексеевка (2 июня);
Днепр-Главный – Новоалексеевка (2 июня);
Львов – Новоалексеевка (2 июня);
С 1 июня «Укрзалізниця» возобновила движение поездов по 42 направлениям.
27 декабря 2014 года «Укрзалізниця» прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, а также отменила международные поезда, курсирующие на полуостров. Поезда крымского направления доезжают до Новоалексеевки и Херсона.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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