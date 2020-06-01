«Укрзализниця» возобновила движение на крымском направлении

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После ограничений из-за коронавируса «Укрзалізниця» с 1 и 2 июня возобновляет движение поездов в направлении Херсонской области, в том чиле в Новоалексеевку, куда доезжают украинские поезда крымского направления.

Так, запущено движение по таким направлениям:

Киев-Пассажирский – Новоалексеевка (1 июня);

Харьков-Пассажирский – Новоалексеевка (1 июня);

Запорожье – Новоалексеевка (2 июня);

Днепр-Главный – Новоалексеевка (2 июня);

Львов – Новоалексеевка (2 июня);

С 1 июня «Укрзалізниця» возобновила движение поездов по 42 направлениям.

27 декабря 2014 года «Укрзалізниця» прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, а также отменила международные поезда, курсирующие на полуостров. Поезда крымского направления доезжают до Новоалексеевки и Херсона.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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