Три пациента с COVID-19 в Крыму находятся в реанимации

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Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Он уточнил, что на лечении находятся 149 человек, а с начала пандемии выписали 229 пациентов.

«Кроме того, 107 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, и 38 пациентов в удовлетворительном состоянии», - отчитался Лясковский.

По его словам, всего под медицинским наблюдением находятся 2557 человек, за последние сутки взято под наблюдение 189 человек, снято с наблюдения 151 человек.

Также в стационарах республики находятся 182 пациента с внебольничной пневмонией, 11 из них в тяжелом состоянии.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 387 случаев новой коронавирусной инфекции. 28 из них завозные из-за границы, 74 - из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 272 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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