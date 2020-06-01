Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Несовершеннолетним в Крыму запретили появляться в общественных местах ● Под медицинским наблюдением в Крыму - больше 2500 человек ● Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Севастополе ● В Крыму снижается динамика заболеваемости коронавирусом ● Власти Крыма отрицают отсутствие средств на выплаты медикам
Три пациента с COVID-19 в Крыму находятся в реанимации
фото © meduza.io
Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.
Он уточнил, что на лечении находятся 149 человек, а с начала пандемии выписали 229 пациентов.
«Кроме того, 107 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, и 38 пациентов в удовлетворительном состоянии», - отчитался Лясковский.
По его словам, всего под медицинским наблюдением находятся 2557 человек, за последние сутки взято под наблюдение 189 человек, снято с наблюдения 151 человек.
Также в стационарах республики находятся 182 пациента с внебольничной пневмонией, 11 из них в тяжелом состоянии.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 387 случаев новой коронавирусной инфекции. 28 из них завозные из-за границы, 74 - из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 272 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Севастополе. Четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.
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30 мая
Три пациента с COVID-19 в Крыму находятся в реанимации
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