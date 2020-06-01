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Происшествия

Тело шестилетней девочки нашли в Северо-Крымском канале водолазы

13:51 понедельник, 1 июня 2020
Ленино
Тело шестилетней девочки нашли в Северо-Крымском канале водолазы

фото © Новости Крыма

Тело 6-летней девочки нашли в Северо-Крымском канале водолазы.

Тело девочки было найдено в воде, в Северо-Крымском канале. Сейчас на месте ведутся следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

«Тело девочки обнаружено в ходе поисковых мероприятий в воде, недалеко от места, где компания распивала спиртное. В настоящее время его осматривают следователи-криминалисты», - рассказала старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Как ранее сообщалось, 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые стали распивать алкоголь и оставили малышку без присмотра, из-за чего девочка пропала. Об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила бабушка малышки. В поисках ребенка принимали участие более 100 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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