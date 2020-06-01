Такое вот лето: в июне Крым зальет дождями

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал осадки выше нормы в Крыму в июне, пишет ТАСС.

По его словам, превышение нормы также ожидается в Калининградской области, в Краснодарском крае, на Таймыре, а также на всем Тихоокеанском побережье страны.

А вот дефицит будет в крайнем юге Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме этого, эксперт спрогнозировал на этих территориях высокую пожарную опасность.

Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Крыму в начале июня.

По его словам, наступление климатического лета в Крыму в этом году слегка отодвигается из-за идущего на Россию балканского циклона. Летнее тепло придет на полуостров не раньше 5 июня.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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