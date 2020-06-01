Общество
Такое вот лето: в июне Крым зальет дождями
фото © Новости Крыма
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал осадки выше нормы в Крыму в июне, пишет ТАСС.
По его словам, превышение нормы также ожидается в Калининградской области, в Краснодарском крае, на Таймыре, а также на всем Тихоокеанском побережье страны.
А вот дефицит будет в крайнем юге Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме этого, эксперт спрогнозировал на этих территориях высокую пожарную опасность.
Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Крыму в начале июня.
По его словам, наступление климатического лета в Крыму в этом году слегка отодвигается из-за идущего на Россию балканского циклона. Летнее тепло придет на полуостров не раньше 5 июня.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 31 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 31 мая.
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