Собачников Ялты призвали озаботиться «фекальным вопросом»

В Пионерском парке лабрадор-ретривер присел у куста. Затем, сделав свое дело, не торопясь побрел дальше. Стоявший рядом мужчина тут же надел целлофановую перчатку и убрал продукты жизнедеятельности пса в полиэтиленовый пакет.

После этого нацепил на псину поводок и, пройдя несколько метров, выбросил пакет в урну.

К сожалению, далеко не все владельцы четвероногих ведут себя именно так. Зачастую в Ялте можно увидеть другую картину.

«Неоднократно наблюдала, как на набережной собаки забегают на клумбы, ходят там в туалет. Для хозяев животных - это в порядке вещей, - делится местная жительница Елена. - Наше общество не порицает подобное явление. Во всяком случае, негативные отзывы ялтинцев по этому поводу можно услышать нечасто».

Но в то же время абсолютно все горожане, и это вполне логично, согласятся с тем, что валяющихся на газонах экскрементов, оставленных домашними питомцами, быть не должно.

Для решения проблемы необходимо движение навстречу: город обязан создавать условия для выгула собак, а их владельцы в свою очередь - стараться не нарушать санитарные нормы. Последнее, кстати, выполнить гораздо легче, было бы желание.

«Сегодня власти работают над тем, чтобы определить места для выгула домашних животных и установить таблички с указанием соответствующей информации», - сообщил помощник главы администрации города Сейран Меметов.

Кстати, о таких территориях - о том, что они должны быть, упоминается и правилах благоустройства. «А пока их фактически нет, применять к гражданам штрафы за выгул собак не там, где надо, нелогично. Любой человек, к которому подойти и напугать админпротоколом, вполне резонно заметит: Покажите тогда, где это можно делать!» - поделился Сейран Меметов.

Такой же позиции придерживаются и в департаменте муниципального контроля администрации Ялты.

«Только после утверждения перечня специальных территорий, мы сможем применять нормы в части запрета на выгул животных в неустановленных для этого местах, в том числе и штрафные санкции. Рекомендации по таким площадкам изложены в правилах благоустройства. Это комплексный вопрос, которым должны заниматься департамент жилищно-коммунального хозяйства, земельный отдел, департамент архитектуры», - отметил заместитель начальника Мунконтроля Станислав Коваленко.

Несколько лет назад администрация Ялты уже выступала с инициативой запрета выгула животных на некоторых центральных улица города, также высказывалась идея организации в регионе городков для собачников, однако эти планы так и не воплотились в жизнь.

Между тем, не сбрасывая обязательств властей, нужно помнить и о гражданской ответственности.

«Я убираю всегда за Диком, - говорит Алексей, хозяин лабрадора-ретривера. - Хотя часто вижу, что многие владельцы собак этого не делают. Дело каждого, так сказать. Кто как воспитан... Специальные места для выгула, чтобы животным было где порезвиться - идея отличная. Но «сходить собаке в туалет» - дело-то совсем другое. Я живу в непосредственной близости от Пионерского парка, и хочу-не хочу, но прохожу по его аллеям. И Дик может «сделать свое дело» в любой момент... У меня с собой всегда кулечек. Ничего сложного».

Для того, чтобы подтолкнуть ялтинцев к тому, что убирать за своими питомцами, можно размещать на улицах стойки с пакетами. Кстати, эту идею воплотили в жизнь арендаторы Массандровского пляжа и их опыт вполне реально распространить на другие общественные места Ялтинского региона.

«Сомневаюсь, что уличные пакетики помогут. Мне кажется все дело в совеcти: пусть хоть десять таких стоек будет - платных или бесплатных, если человек не считает необходимым убирать, он этого не сделает, - в свою очередь говорит Татьяна, хозяйка шпица. - А ведь есть еще и обычные дворы, окраины. Там владельцы собак не на виду, и в большинстве своем вообще не заморачиваются. Поверьте, я знаю о чем говорю».+

Заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец уверена, что местные жители должны нести ответственность за своих питомцев, учитывая существующие нормы и правила.

«На набережной часто видела, что собак выгуливают без поводка, животные забегают на газоны - что они там делают и так понятно. Считаю, что мы живем в цивилизованном городе и вести себя должны цивилизованно. Давайте соблюдать порядок», - призвала она.

И прилушаться стоит. Ведь экскременты любимых питомцев не только портят вид города, но и могут нанести вред растительности и даже здоровью людей.

В тексте использованы материалы: Ялта-24

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