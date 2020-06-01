Семь депутатов в Севастополе заявили о досрочном сложении полномочий

Отказались от своих мандатов три самовыдвиженца и четыре представителя партии «Единая Россия».

Семь депутатов совета Гагаринского муниципального округа, являющегося частью Севастополя, досрочно слагают полномочия «по собственному желанию». Соответствующие заявления они написали, как под копирку, 29 мая. На сайте совета уже опубликованы проекты решений совета о прекращении полномочий народных избранников.

Слагают полномочия три депутата, избиравшиеся как самовыдвиженцы в 2018 и 2016 годах, – техник в частной организации Михаил Куликов, пенсионерка Галина Ульянова и коммерсант Сергей Бондаренко. А также четыре депутата, избравшиеся от партии «Единая Россия» в 2016 году, – тренер в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва Александр Данилов, предприниматель Сергей Дондук, адвокат Александр Лебедев и председатель правления ТСН Елена Яковлева.

Председатель Гагаринского муниципального совета, глава администрации Гагаринского муниципального округа Алексей Ярусов на момент подготовки материала оказался не доступен для комментария ситуации. Со стороны севастопольского отделения КПРФ, два представителя которого также являются депутатами совета Гагаринского муниципального округа, заявили, что такое сложение полномочий выгодно «партии власти».

«Чтоб распустить муниципалитет (совет муниципального округа – прим.), назначить довыборы (выборы нового состава совета муниципального округа – прим.). Тем самым не дать собрать муниципальный фильтр кандидату от КПРФ на губернаторских (выборах – прим.) – у нас сейчас там два действующих депутата!», – пояснила первый секретарь Нахимовского районного комитета КПРФ Ольга Кальницкая в Facebook.

Как писали сообщалось, врио губернатора Михаил Развожаев будет участвовать в выборах губернатора Севастополя как кандидат от городского отделения партии «Единая Россия», которое он возглавляет.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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