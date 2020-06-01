Власть
С 1 июля в Крыму подорожает газ
В Республике Крым с 1 июля будут введены новые тарифы на природный газ, реализуемый населению.
Об этом сообщили в Госкомитете по ценам и тарифам РК.
До 30 июня включительно стоимость газа с НДС составляет: в пределах объема потребления до 3500 куб.м. газа в год - 5,56 руб за 1 куб.м.; свыше 3500 куб.м. газа в год - 8,65 руб.
С 1 июля и до конца текущего года вводятся новые тарифы:
Ранее Новости Крыма сообщали:
Часть Симферополя останется без света в первый день лета. Несколько улиц и садовых товариществ Симферополя 1 июня отключат от энергоснабжения.
Летние кафе и рестораны в Севастополе освободят от аренды. Предпринимателей Севастополя, организовавших открытые площадки кафе и ресторанов, освободили от арендной платы на два месяца – до 31 июля 2020 года.
«Зауженные тротуары, торчащие люки»: ремонт улиц в Ялты затягивается. Власти Ялты сообщают, что ремонт трех улиц в городе – Свердлова, Блюхера и Кирова – затягивается, в том числе из-за недочетов, которые должен исправить подрядчик.
Власти Ялты забрали в собственность муниципалитета общественный туалет. Общественный туалет в торговом центре «Фонтан» на набережной Ялты возвращен в собственность города и передан на баланс муниципального предприятия.
В Крыму снижается динамика заболеваемости коронавирусом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции.
Такое вот лето: в июне Крым зальет дождями
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал осадки выше нормы в Крыму в июне, пишет ТАСС.
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Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.
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