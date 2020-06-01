С 1 июля в Крыму подорожает газ

В Республике Крым с 1 июля будут введены новые тарифы на природный газ, реализуемый населению.

Об этом сообщили в Госкомитете по ценам и тарифам РК.

До 30 июня включительно стоимость газа с НДС составляет: в пределах объема потребления до 3500 куб.м. газа в год - 5,56 руб за 1 куб.м.; свыше 3500 куб.м. газа в год - 8,65 руб.

С 1 июля и до конца текущего года вводятся новые тарифы:

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