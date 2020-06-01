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Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

07:12 понедельник, 1 июня 2020
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

фото © www.ap22.ru

Россиянам не нужно надевать медицинские маски во время отдыха на пляжах, но необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин», анонс которой опубликован в социальных сетях.

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», – сказала она.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 15 июня санатории и гостиницы Крыма смогут принимать отдыхающих крымчан.

По информации Минкурортов РК, с 15 июня откроются только организации, имеющие медицинскую лицензию на оказание медпомощи и санаторно-курортного лечения, выполняющие актуальные требования Роспотребнадзора. По данным министерства, порядка 40 средств размещения готовы начать работу в этих условиях.

На втором этапе, который начнется не раньше, чем через две недели после запуска первого, разрешат работу тем гостиницам и отелям, которые смогут выполнить актуальные на тот момент рекомендации Роспотребнадзора. Уже на этой ступени возможен старт межрегионального туризма при согласовании с Москвой

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Курортную сферу в Крыму запустят в три этапа. В Крыму порядка 40 средств размещения заявили о готовности с 15 июня начать работу в условиях ограничений из-за коронавируса.

Врач назвал главную опасность для курортного сезона. Главное правило, которое необходимо будет соблюдать в тех регионах, которые решат проводить курортный сезон, - социальная дистанция.

Минкурортов Крыма и отельеры обсудят подготовку гостиниц к сезону. Минкурортов приглашает крымских отельеров на онлайн-конференцию «Сезон 2020», которая состоится 3 июня с 10.00 до 16.00.

Крымские санатории возобновят работу с 15 июня. Объекты санаторно-курортного комплекса в Крыму возобновят работу с 15 июня.

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