Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.2
воздух +15
море +15

Коронавирус в Крыму

Российский премьер оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Крыму

19:32 понедельник, 1 июня 2020
Российский премьер оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Крыму

фото © teknoblog.ru

За последнюю неделю в Крыму, Севастополе и ряде других регионов прирост заболеваемости COVID-19 не превышает 2%.

Это позволяет субъектам начать постепенную отмену ранее введенных ограничений. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

По словам премьера, ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остается стабильной.

«По оценкам экспертов, распространение вируса постепенно идет на спад, цифры дают основания для осторожного оптимизма. Уже неделю в целом по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2% – в Москве, Севастополе, республиках Крым и Северная Осетия – Алания, Чеченской Республике, Мурманской, Астраханской, Магаданской областях», – приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.

По словам главы правительства, такая динамика позволила 19 субъектам РФ начать постепенную отмену карантинных ограничений. Еще 25 регионов готовы и планируют такие действия.

За прошедшие сутки 31 мая в Республике Крым выявлено два случая заражения коронавирусом, в Севастополе – четыре.

Всего с начала пандемии в РК заболели 387 человек, в Севастополе – 165. Из них выздоровели 229 и 134 пациента соответственно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В МЧС Крыма зявили, что масочный режим продлен на два месяца. Глава МЧС Крыма Сергей Шахов сообщил, что по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова масочный режим на территории полуострова продлен на два месяца.

Три пациента с COVID-19 в Крыму находятся в реанимации. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Под медицинским наблюдением в Крыму - больше 2500 человек. В Крыму к 31 мая под медицинским наблюдением находятся 2519 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1396 человек, в стационарах – 270, изолировано в обсерваторы – 853.

Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Севастополе. Четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.

Коронавирус в Крыму
В МЧС Крыма зявили, что масочный режим продлен на два месяца

В МЧС Крыма зявили, что масочный режим продлен на два месяца

Глава МЧС Крыма Сергей Шахов сообщил, что по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова масочный режим на территории полуострова продлен на два месяца.

Власть
«Укрзализниця» возобновила движение на крымском направлении

«Укрзализниця» возобновила движение на крымском направлении

После ограничений из-за коронавируса «Укрзалізниця» с 1 и 2 июня возобновляет движение поездов в направлении Херсонской области, в том чиле в Новоалексеевку, куда доезжают украинские поезда крымского направления.

Власть
Первый президент Украины дал совет как защищать имущество в Крыму

Первый президент Украины дал совет как защищать имущество в Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что украинцы, которые владеют землей в Крыму, должны обращаться в международные суды для «защиты своего имущества от его изъятия российскими властями».

Коронавирус в Крыму
Три пациента с COVID-19 в Крыму находятся в реанимации

Три пациента с COVID-19 в Крыму находятся в реанимации

Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации