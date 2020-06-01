Российский премьер оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Крыму

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За последнюю неделю в Крыму, Севастополе и ряде других регионов прирост заболеваемости COVID-19 не превышает 2%.

Это позволяет субъектам начать постепенную отмену ранее введенных ограничений. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

По словам премьера, ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остается стабильной.

«По оценкам экспертов, распространение вируса постепенно идет на спад, цифры дают основания для осторожного оптимизма. Уже неделю в целом по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2% – в Москве, Севастополе, республиках Крым и Северная Осетия – Алания, Чеченской Республике, Мурманской, Астраханской, Магаданской областях», – приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.

По словам главы правительства, такая динамика позволила 19 субъектам РФ начать постепенную отмену карантинных ограничений. Еще 25 регионов готовы и планируют такие действия.

За прошедшие сутки 31 мая в Республике Крым выявлено два случая заражения коронавирусом, в Севастополе – четыре.

Всего с начала пандемии в РК заболели 387 человек, в Севастополе – 165. Из них выздоровели 229 и 134 пациента соответственно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Три пациента с COVID-19 в Крыму находятся в реанимации. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

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Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Севастополе. Четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.