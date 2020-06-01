Режим обсервации в стройгородке в севастопольской Омеге снят

В Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

После выздоровления выписаны два человека.

Режим обсервации в строительном городке в бухте Омега снят. Строители, ранее проходившие карантинные мероприятия, уехали из города.

Всего с начала года в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 161 человек.

Выздоровел 131 человек, 3 человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 82 пациента, в городской больнице № 9 – 76.

Под наблюдением по месту жительства – 572 человека.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе третий день подряд не фиксируют новых случаев заражения. В Севастополе по состоянию на 31 мая новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

Вирус не отступает: в Крыму 10 новых зараженных COVID-19. За прошедшие сутки в Крыму подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Спортзалы и бани в Крыму останутся закрытыми до середины июня. Спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан останутся закрытыми в Крыму до середины июня.

Роспотребнадзор сообщил о 10 новых случаях коронавируса в Крыму. Десять новых случаев заражения COVID-19 выявленно в Республике Крым за текущие сутки.