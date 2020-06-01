Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Россиянам разрешили не носить маски на пляжах ● В Севастополе третий день подряд не фиксируют новых случаев заражения ● Власти Крыма отменили платную обсервацию для приезжих ● В Крыму решили, что из-за коронавируса на полуостров поедут вип-туристы ● Нарушители самоизоляции в Крыму пополнили бюджет на 11,8 млн рублей
Режим обсервации в стройгородке в севастопольской Омеге снят
В Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.
После выздоровления выписаны два человека.
Режим обсервации в строительном городке в бухте Омега снят. Строители, ранее проходившие карантинные мероприятия, уехали из города.
Всего с начала года в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 161 человек.
Выздоровел 131 человек, 3 человека умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 82 пациента, в городской больнице № 9 – 76.
Под наблюдением по месту жительства – 572 человека.
В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд».
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе третий день подряд не фиксируют новых случаев заражения. В Севастополе по состоянию на 31 мая новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.
Вирус не отступает: в Крыму 10 новых зараженных COVID-19. За прошедшие сутки в Крыму подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Спортзалы и бани в Крыму останутся закрытыми до середины июня. Спортзалы, бани, спа-центры и многие другие места массового пребывания граждан останутся закрытыми в Крыму до середины июня.
Роспотребнадзор сообщил о 10 новых случаях коронавируса в Крыму. Десять новых случаев заражения COVID-19 выявленно в Республике Крым за текущие сутки.
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За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции.
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