Работники керченского «Залива» бастуют против уменьшения зарплат

Сотрудники предприятия увольняются из-за невыплаты заработанных за последний месяц денег.

В трубном цехе судостроительного завода «Залив» в Керчи 1 июня началась забастовка рабочих. По словам одного из них, сотрудникам не выплатили заработанные за последний месяц деньги, пишет «Керчь.ФМ».

В связи с уменьшением зарплаты с предприятия ушли до 50% рабочих, отметил рабочий. Новую зарплатную политику объясняют сокращением расходов и экономией финансов. При этом директор завода находится в Зеленодольске, из-за чего сотрудники не могут обратиться к нему напрямую.

«Люди не довольны, как им позакрывали наряды – за прошедший месяц на 40-50%. Завод теряет крупные заказы, их отдают в Выборг или на «Звезду». Работать фактически скоро станет некому. Завод разваливается», - рассказал сайту один из сотрудников.

Коллектив направил письмо руководству в Зеленодольск, на что получили «отписку, которая никого не устроила». По словам сотрудников, дальнейшая деятельность предприятия оказалась под угрозой, так как завод не получает новые заказы, «строительство новых мистралей под вопросом», а недостроенные при прошлом руководстве корабли так и стоят незавершенными.

В свою очередь в пресс-службе «Залива» опровергли данную информацию, заявив, что работники цеха возмущены анонимными обращениями в СМИ, которые порочат коллектив и дестабилизируют работу цеха.

В тексте использованы материалы: Керчь.ФМ

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