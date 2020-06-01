Прогноз погоды в Крыму на понедельник 1 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 1 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах.), уровень опасности оранжевый, ветер (местами юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами юго-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (гроза), уровень опасности желтый, ветер (ветер юго-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 75 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 15 до 18, ночью около 15 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 81 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 15 до 17, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 80 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью около 14 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 77 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью около 15 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 76 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер южный 27 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 80 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 12 до 21, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 78 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью около 11 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 93 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 17, в Николаевке - 16, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 16, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 17, в Сочи - 18, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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