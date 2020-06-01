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Водный кризис

Поклонская написала жалобу на Украину в ООН

08:52 понедельник, 1 июня 2020
Поклонская написала жалобу на Украину в ООН

фото © lenta.ru

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В своем письме она призывает «осудить преступные действия властей Украины, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, а также принять меры для возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу».

Северо-Крымский канал, отходящий от русла Днепра, является основным источником пресной воды для Крыма. Он обеспечивал 85 процентов потребностей людей в чистой питьевой воде.

Поклонская призывает ООН и мировое сообщество «принять меры, направленные на прекращение дискриминационной политики украинских властей в отношении жителей Крыма, а Бачелет – предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить повторение ситуации с водной блокадой полуострова в будущем».

Бывший прокурор Крыма подчеркнула, что полуостров – «уникальный многонациональный регион мира». Поклонская отметила, что «стоки реки Днепр имеют международный характер и берут свое начало с территории России».

По мнению депутата, «перекрытие Украиной канала в 2014 году уже повлияло на состояние экосистемы Крыма и нижнего Днепра».

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