Водный кризис
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Поклонская написала жалобу на Украину в ООН
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Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.
В своем письме она призывает «осудить преступные действия властей Украины, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, а также принять меры для возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу».
Северо-Крымский канал, отходящий от русла Днепра, является основным источником пресной воды для Крыма. Он обеспечивал 85 процентов потребностей людей в чистой питьевой воде.
Поклонская призывает ООН и мировое сообщество «принять меры, направленные на прекращение дискриминационной политики украинских властей в отношении жителей Крыма, а Бачелет – предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить повторение ситуации с водной блокадой полуострова в будущем».
Бывший прокурор Крыма подчеркнула, что полуостров – «уникальный многонациональный регион мира». Поклонская отметила, что «стоки реки Днепр имеют международный характер и берут свое начало с территории России».
По мнению депутата, «перекрытие Украиной канала в 2014 году уже повлияло на состояние экосистемы Крыма и нижнего Днепра».
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