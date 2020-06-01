Поиски пропавшего ребенка в Крыму: новые подробности

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Волонтеры и спасатели обследовали радиус более пяти километров в поисках пропавшей накануне шестилетней девочки.

Об этом рассказала рассказала руководитель направления «Профилактика» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт-Крым« Наталья Рыбчинская.

«Задействовано более двух десятков добровольцев и дополнительные экипажи в пути, три кинологических расчета и квадрокоптер. Пешими группами уже обследован радиус в два с половиной километра и около трех километров «отлетал» квадрокоптер. Изучены самые опасные места: берег Северо-крымского канала, садовое товарищество, большая лесная полоса», - сообщила Наталья Рыбчинская.

По ее словам, волонтеры не теряют надежду найти ребенка живым.

«Прогнозы делать достаточно тяжело, но по опыту нашего отряда можно и на четвертые сутки найти пропавшего ребенка живым. Мы будем до последнего надеяться, что так и произойдет», - подчеркнула Наталья Рыбчинская.

Как ранее сообщалось, 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые стали распивать алкоголь и оставили малышку без присмотра, из-за чего девочка пропала. Об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила бабушка малышки.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. На утро понедельника ребенка ищут более 100 человек, поиски ведутся в районе участка Северо-Крымского канала, наполненного водой.

«Полиция нашла кепку, которая принадлежит девочке. Примерно в километре от места, где они (девочка, отец и его товарищ) отдыхали», - сказала представительница организации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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