Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Севастополе ● В Крыму снижается динамика заболеваемости коронавирусом ● Власти Крыма отрицают отсутствие средств на выплаты медикам ● Режим обсервации в стройгородке в севастопольской Омеге снят ● Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
Под медицинским наблюдением в Крыму - больше 2500 человек
В Крыму к 31 мая под медицинским наблюдением находятся 2519 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1396 человек, в стационарах – 270, изолировано в обсерваторы – 853.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.
По данным ведомства, за минувшие сутки под меднаблюдение взяли 144 человека, в обсерваторы изолировали 90 человек.
Указывается, что на данный момент лечение в медицинских учреждениях Крыма проходят 147 человек, выписано с выздоровлением – 229 человек.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Крыму зарегистрировано 385 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 229 человек, умело 11 пациентов с COVID-19, из них трое скончались именно из-за коронавируса.
В Севастополе коронавирусной инфекцией всего заболел 161 человек, умерло три человека.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму снижается динамика заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции.
Власти Крыма отрицают отсутствие средств на выплаты медикам. В Минздраве Крыма опровергают информацию об отсутствии средств на стимулирующие выплаты сотрудникам обсерватора «Здравница» в Евпатории и увольнение оттуда врачей.
Режим обсервации в стройгородке в севастопольской Омеге снят. В Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.
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