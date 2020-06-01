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Первый президент Украины дал совет как защищать имущество в Крыму
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Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что украинцы, которые владеют землей в Крыму, должны обращаться в международные суды для «защиты своего имущества от его изъятия российскими властями».
«Единственный путь – это решение международного суда. Я понимаю, что Путин не будет выполнять это завтра, потому что Россия вообще не выполняет международных норм, когда это им не выгодно. Посмотрите, что они в новой конституции России записали: сначала российские нормы, а затем международные. Международные действуют тогда, когда они соответствуют российскому законодательству. То есть, все перевернули с ног на голову», – отметил Кравчук.
Россия предупредила об изъятии земельных участков в Крыму, которые подпадают под указ Владимира Путина о «приграничных территориях». И под эту конфискацию могут попасть не только рядовые граждане, но и VIP-персоны.
Ранее стало известно, что в Крыму 9747 земельных участков на приграничных территориях принадлежат гражданам Украины.
В представительстве президента Украины в АРК назвали «военным преступлением» указ Путина по земле в Крыму. Прокуратура АР Крым квалифицирует такие действия российских властей по ст.438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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