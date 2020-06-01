Отельеры рассказали о ценах и спросе на крымский отдых этим летом

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Около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах Крыма забронированы до сентября 2020 года, цены на них сохраняются на уровне 2018-2019 годов.

Об этом сообщила агентству ТАСС председатель региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова.

«Основной поток туристов в Крыму традиционно ожидается в июле-августе, я имею в виду туристов из-за пределов полуострова. Сейчас бронирование на уровне 70% на эти месяцы, но мы ждем еще нового туриста, который приедет к нам отдыхать из-за границы. Они сейчас выжидают, чтобы понять, когда точно откроют Крым. Как только назовут дату, тогда спрос на отдых у нас возрастет», – сказала Стамбульникова.

Она уверяет, что 150 отелей и пансионатов, которые входят в ассоциацию, не завышают цены на отдых в этом году.

«Цена на отдых не вырастет, я не вижу такой тенденции. Каждый день делаю мониторинг цен. У кого-то цены 2019 года, а у кого-то и 2018 года, то есть взлета цен нет», – сказала глава ассоциации.

По ее информации, сейчас, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, владельцы отелей производят дополнительные закупки необходимых защитных средств в связи пандемией коронавируса.

Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, в Крыму с 15 июня начнет работу санаторно-курортный комплекс по всем требованиям Роспотребнадзора, однако отдыхать там смогут только крымчане.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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