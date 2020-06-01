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Несовершеннолетним в Крыму запретили появляться в общественных местах

12:45 понедельник, 1 июня 2020
Несовершеннолетним в Крыму запретили появляться в общественных местах

фото © malyutka.net

В Крыму несовершеннолетним нельзя находиться в общественных местах без сопровождения родителей.

Об этом говорится в Указе главы Республики Крым.

«Запретить на территории Республики Крым на период действия режима функционирования «Повышенная готовность»: Пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах», — говорится в документе.

Также в Крыму сохранится запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее Аксенов сообщил, что с начала лета в Крыму разрешат работать предприятиям общепита на открытом воздухе, а с 15 июня – санаторно-курортной отрасли, но на данный момент исключительно для крымчан.

«Запретить на территории Республики Крым на период действия режима функционирования «Повышенная готовность» проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных», - говорится во внесенных изменениях в указ главы республики о введении режима повышенной готовности, опубликованном на сайте крымского правительства.

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