Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.2
воздух +15
море +15

Коронавирус в Крыму

На въезде в Севастополь начато экспресс-тестирование на COVID-19

18:04 понедельник, 1 июня 2020
Севастополь
На въезде в Севастополь начато экспресс-тестирование на COVID-19

фото © pixabay.com

В Севастополе с 1 июня введена система экспресс-тестирования на COVID-19 на пунктах пропуска при въезде в город.

Согласно указу врио губернатора, все жители других регионов России, которые хотят въехать в Севастополь, обязаны сдать тест на коронавирус или показать уже готовый отрицательный результат, полученный не ранее, чем за пять дней.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов, городская лаборатория, которая работает с 24 апреля, начинала с 72 проб в сутки, а сегодня выполняет по 400-500 исследований. Также были закуплены экспресс-тесты.«Нами было закуплено порядка 200 тестов – это запас на 18 800 исследований.

Тестирование организовано на трех пунктах – мыс Сарыч, Верхнесадовое и Угловое. Там размещены временные пункты, где работают по два медицинских сотрудника. Данные о человеке вносятся в систему, производится забор анализов на ПЦР. В течение суток человек, сдавший тест, находится на самоизоляции по адресу, который указал в анкете.

После того, как он получает отрицательный результат, может свободно передвигаться по городу. Если результат положительный, то тогда проводится его госпитализация и обсервация контактных лиц, если такие существуют», - разъяснил Шеховцов.

Последние тест-системы позволяют проводить исследование в течение двух часов, ранее нужно было ждать шесть часов.

Как сообщалось ранее, до 15 июня гостиницы и отели в Севастополе не принимают новых постояльцев, въезд в город возможен только по работе или для тех, кто имеет в городе собственное жилье. Все люди, прибывающие из-за границы, проходят обязательную изоляцию на 14 дней в режиме обсерватора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Три пациента с COVID-19 в Крыму находятся в реанимации. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Под медицинским наблюдением в Крыму - больше 2500 человек. В Крыму к 31 мая под медицинским наблюдением находятся 2519 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1396 человек, в стационарах – 270, изолировано в обсерваторы – 853.

Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Севастополе. Четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.

В Крыму снижается динамика заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В МЧС Крыма зявили, что масочный режим продлен на два месяца

В МЧС Крыма зявили, что масочный режим продлен на два месяца

Глава МЧС Крыма Сергей Шахов сообщил, что по распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова масочный режим на территории полуострова продлен на два месяца.

Власть
«Укрзализниця» возобновила движение на крымском направлении

«Укрзализниця» возобновила движение на крымском направлении

После ограничений из-за коронавируса «Укрзалізниця» с 1 и 2 июня возобновляет движение поездов в направлении Херсонской области, в том чиле в Новоалексеевку, куда доезжают украинские поезда крымского направления.

Власть
Первый президент Украины дал совет как защищать имущество в Крыму

Первый президент Украины дал совет как защищать имущество в Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что украинцы, которые владеют землей в Крыму, должны обращаться в международные суды для «защиты своего имущества от его изъятия российскими властями».

Коронавирус в Крыму
Три пациента с COVID-19 в Крыму находятся в реанимации

Три пациента с COVID-19 в Крыму находятся в реанимации

Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации