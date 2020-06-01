На въезде в Севастополь начато экспресс-тестирование на COVID-19

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В Севастополе с 1 июня введена система экспресс-тестирования на COVID-19 на пунктах пропуска при въезде в город.

Согласно указу врио губернатора, все жители других регионов России, которые хотят въехать в Севастополь, обязаны сдать тест на коронавирус или показать уже готовый отрицательный результат, полученный не ранее, чем за пять дней.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов, городская лаборатория, которая работает с 24 апреля, начинала с 72 проб в сутки, а сегодня выполняет по 400-500 исследований. Также были закуплены экспресс-тесты.«Нами было закуплено порядка 200 тестов – это запас на 18 800 исследований.

Тестирование организовано на трех пунктах – мыс Сарыч, Верхнесадовое и Угловое. Там размещены временные пункты, где работают по два медицинских сотрудника. Данные о человеке вносятся в систему, производится забор анализов на ПЦР. В течение суток человек, сдавший тест, находится на самоизоляции по адресу, который указал в анкете.

После того, как он получает отрицательный результат, может свободно передвигаться по городу. Если результат положительный, то тогда проводится его госпитализация и обсервация контактных лиц, если такие существуют», - разъяснил Шеховцов.

Последние тест-системы позволяют проводить исследование в течение двух часов, ранее нужно было ждать шесть часов.

Как сообщалось ранее, до 15 июня гостиницы и отели в Севастополе не принимают новых постояльцев, въезд в город возможен только по работе или для тех, кто имеет в городе собственное жилье. Все люди, прибывающие из-за границы, проходят обязательную изоляцию на 14 дней в режиме обсерватора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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