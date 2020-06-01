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Крым закупил дорогое лекарство от мышечной атрофии у детей
Минздрав Крыма закупил препарат «Нусинерсен» для лечения спинальной мышечной атрофии у детей.
Лекарство предназначено для восьмилетней Каролины Шевелевой, сообщил замминистра Николай Деркач.
«В мае нам удалось произвести закупку еще двух ампул дорогостоящего лекарственного препарата «Нусинерсен», который используется для лечения спинальной мышечной атрофии. Я очень рад, что очередная закупка произошла, и маленькая Каролина Шевелева получит необходимое лечение», – написал Деркач в Facebook.
Он отметил, что для лечения спинальной мышечной атрофии одному пациенту необходимы препараты на сумму более 70 млн рублей в год.
«Крым – в первой пятерке регионов РФ, которые закупают эти дорогостоящие лекарственные средства по программе дополнительного лекарственного обеспечения», – добавил замминистра.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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