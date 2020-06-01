Власть
Крым ввел ограничение на движение грузовиков по дорогам региона
С 1 июня в Крыму вводятся летние ограничения проезда большегрузных автомобилей по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
Ограничение будет действовать с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 только при значениях дневной температуры воздуха свыше +32 градуса.
«Временное ограничение движения не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозку пищевых продуктов, топлива, транспортировку дорожно-строительной техники, а также транспортных средств органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба», – говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что данное ограничение предотвращает преждевременное разрушение дорог.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе движение по Камышовому шоссе ограничено до конца июля. Из-за реконструкции Камышового шоссе в Севастополе полноценное движение по нему закрыто до 30 июля, а полностью реконструкцию планируют завершить в начале сентября.
Новую взлетно-посадочную полосу аэропорта Симферополь забетонировали на 80 процентов. Высокопрочное бетонное покрытие новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта Симферополь готово на 80%.
Ялтинскую трассу перекроют на одну ночь. Движение по Ялтинской трассе в районе поселка Лозовое перекроют из-за монтажных работ, сообщает пресс-служба Минтранса РК.
С 1 июня в Евпатории снова заработает трамвайный маршрут №1. Он будет работать с 6 утра до 22 вечера.
Экс-вице-премьеру Крыма предъявлено окончательное обвинение
Бывшему вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Тело шестилетней девочки нашли в Северо-Крымском канале водолазы
Тело 6-летней девочки нашли в Северо-Крымском канале водолазы.
Поиски пропавшего ребенка в Крыму: новые подробности
Волонтеры и спасатели обследовали радиус более пяти километров в поисках пропавшей накануне шестилетней девочки.
Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, смягчающий ряд ограничений из-за коронавируса в республике.
вчера
Поклонская написала жалобу на Украину в ООН
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.