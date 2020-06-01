Крым ввел ограничение на движение грузовиков по дорогам региона

С 1 июня в Крыму вводятся летние ограничения проезда большегрузных автомобилей по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Ограничение будет действовать с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 22:00 только при значениях дневной температуры воздуха свыше +32 градуса.

«Временное ограничение движения не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозку пищевых продуктов, топлива, транспортировку дорожно-строительной техники, а также транспортных средств органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба», – говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что данное ограничение предотвращает преждевременное разрушение дорог.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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