Курортный сезон
Развитие сюжета: Курортную сферу в Крыму запустят в три этапа ● Минкурортов Крыма и отельеры обсудят подготовку гостиниц к сезону ● В Крыму продлили действие прошлогодних пляжных паспортов ● Сезон 2020 на грани провала: турсектор Крыма не сможет выполнить все требования властей ● Власти Крыма направили правительству России предложения по запуску работы туротрасли
Крым обещают открыть для российских туристов только через месяц
фото © realty.rbc.ru
В Крыму начинают постепенно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19. Кафе, рестораны и фитнес-клубы вновь открывают двери для посетителей.
Только теперь работать будут по-новому. Какие изменения ждут жителей и гостей полуострова?
С сегодняшнего дня на полуострове открываются кафе и рестораны, но только летние площадки. И еще одно требование Роспотребнадзора — за одним столом могут сидеть не больше двух человек.
Исключение — только для членов одной семьи. В заведениях общепита работа вообще будет строиться по-новому. Посетителей станет меньше — столы придется раздвинуть на 1,5 метра друг от друга. И уже привычные для крымчан защитные маски и перчатки для сотрудников обязательны.
Это открытие для заведений Крыма и Севастополя стало настоящим подарком. Ведь из-за коронавируса именно их закрыли в первую очередь больше двух месяцев назад. Готовиться к сезону пришлось в сжатые сроки – всего за пару дней рестораны провели генеральную уборку, покрасили мебель и теперь готовы принимать посетителей.
«Конечно, рады. Эта новость для нас долгожданная. Конечно, нам лучше открыться, лучше работать хоть в таком виде. Хоть пять столиков поставить, но уже какое-то движение, какая-то работа», — комментирует ситуацию ресторатор Денис Штукатуров.
С 1 июня в Севастополе заработают и фитнес-центры. В соседней Республике Крым их коллеги откроются на две недели позже. Спортивные занятия — тоже в новом формате — с социальной дистанцией и средствами защиты. Но маски обязательны только для тренеров.
«Дома мало что получается самостоятельно. А здесь ты сконцентрирован, у тебя есть уже настрой, у тебя есть тренер», — рассказывает посетитель фитнес-центра Ирина Удачина.
«Мы готовы работать 24 часа в сутки. Так как мы за час можем принять ограниченное количество людей, мы готовы работать сколько угодно, лишь бы люди могли прийти и позаниматься», — отмечает руководитель фитнес-клуба Алена Пашковская.
Ограничения из-за коронавируса снимать власти Крыма планируют в несколько этапов. Работать, хотя и с ограничениями, разрешили почти всем компаниям полуострова. Спортивные секции начнут проводить соревнования, но пока без зрителей. С 1 июля детей в летнюю смену примет «Артек». Возобновить работу туристической сферы в Крыму могут уже через две недели. Но речь пока идет только о внутрикрымском туризме.
«С 15 июня разрешается бронирование номеров в средствах размещения. Но окончательное решение будет принято после того, как будут разработаны соответствующие рекомендации Роспотребнадзора», — подчеркивает временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Для туристов из регионов России Крым может открыться уже к 1 июля. Если за этот месяц количество заболевших COVID-19 на полуострове не начнет резко расти.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
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