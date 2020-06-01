Власть
Космический лицей Симферополя отремонтируют за 43 млн рублей
В Симферополе проводится капитальный ремонт Открытого космического лицея.
Работы выполняются в рамках программы развития образования, предусмотренной до 2022 года.
Об этом сообщили в городской администрации.
«На данный момент ведется капитальный ремонт лицея, на данные цели предусмотрено порядка 43 миллионов рублей», - сообщила замглавы администрации Татьяна Сухина.
В рамках капремонта выполняются работы по замене электропроводки, труб водоснабжения, ремонту санузлов, спортивного зала, замене кровли и ремонту фасада. «Работы выполняются качественно, со стороны администрации нет претензий к подрядчику», - подчеркнула Сухина.
По ее словам, все работы должны быть завершены до конца 2020 года.
Также в Симферополе продолжается ремонт детских садов №86 «Незабудка», №61 «Родничок» и №83 «Винни-Пух».
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам войны. Севастопольцам, который жили и работали на территории осажденного города в 1941-1942 годах, собираются присвоить статус ветерана войны. Законопроект об этом разработан правительством РФ.
В Севастополе обещают построить парусную базу для детей. В Севастополе в бухте Казачья построят базу для парусного спорта.
Аксенов поручил ученым Крыма мониторить ситуацию с коронавирусом. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по его указу на базе «Крымского федерального университета имени Вернадского» (КФУ) создан центр мониторинга и оценки мер по противодействию COVID-19.
Севастопольские спелеологи обнаружили новую пещеру на юге Крыма. Севастопольский клуб спелеологов обнаружил и вскрыл новую вертикальную пещеру глубиной 100 метров в горах на юге Крыма.
В Крыму снижается динамика заболеваемости коронавирусом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции.
Такое вот лето: в июне Крым зальет дождями
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал осадки выше нормы в Крыму в июне, пишет ТАСС.
Поклонская написала жалобу на Украину в ООН
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Аксенов объявил о новых правилах въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, смягчающий ряд ограничений из-за коронавируса в республике.
вчера
Российский омбудсмен: десятки россиян за рубежом наказаны из-за Крыма
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что за рубежом десятки россиян привлечены к уголовной ответственности из-за своих убеждений относительно ситуации с Крымом.