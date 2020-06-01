Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.3
воздух +19
море +16

Власть

Космический лицей Симферополя отремонтируют за 43 млн рублей

09:44 понедельник, 1 июня 2020
Симферополь

В Симферополе проводится капитальный ремонт Открытого космического лицея.

Работы выполняются в рамках программы развития образования, предусмотренной до 2022 года.

Об этом сообщили в городской администрации.

«На данный момент ведется капитальный ремонт лицея, на данные цели предусмотрено порядка 43 миллионов рублей», - сообщила замглавы администрации Татьяна Сухина.

В рамках капремонта выполняются работы по замене электропроводки, труб водоснабжения, ремонту санузлов, спортивного зала, замене кровли и ремонту фасада. «Работы выполняются качественно, со стороны администрации нет претензий к подрядчику», - подчеркнула Сухина.

По ее словам, все работы должны быть завершены до конца 2020 года.

Также в Симферополе продолжается ремонт детских садов №86 «Незабудка», №61 «Родничок» и №83 «Винни-Пух».

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам войны. Севастопольцам, который жили и работали на территории осажденного города в 1941-1942 годах, собираются присвоить статус ветерана войны. Законопроект об этом разработан правительством РФ.

В Севастополе обещают построить парусную базу для детей. В Севастополе в бухте Казачья построят базу для парусного спорта.

Аксенов поручил ученым Крыма мониторить ситуацию с коронавирусом. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по его указу на базе «Крымского федерального университета имени Вернадского» (КФУ) создан центр мониторинга и оценки мер по противодействию COVID-19.

Севастопольские спелеологи обнаружили новую пещеру на юге Крыма. Севастопольский клуб спелеологов обнаружил и вскрыл новую вертикальную пещеру глубиной 100 метров в горах на юге Крыма.

Коронавирус в Крыму
В Крыму снижается динамика заболеваемости коронавирусом

В Крыму снижается динамика заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым подтверждено 2 новых случая коронавирусной инфекции.

Общество
Такое вот лето: в июне Крым зальет дождями

Такое вот лето: в июне Крым зальет дождями

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал осадки выше нормы в Крыму в июне, пишет ТАСС.

Водный кризис
Поклонская написала жалобу на Украину в ООН

Поклонская написала жалобу на Украину в ООН

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Власть
Российский омбудсмен: десятки россиян за рубежом наказаны из-за Крыма

Российский омбудсмен: десятки россиян за рубежом наказаны из-за Крыма

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что за рубежом десятки россиян привлечены к уголовной ответственности из-за своих убеждений относительно ситуации с Крымом.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации