Космический лицей Симферополя отремонтируют за 43 млн рублей

В Симферополе проводится капитальный ремонт Открытого космического лицея.

Работы выполняются в рамках программы развития образования, предусмотренной до 2022 года.

Об этом сообщили в городской администрации.

«На данный момент ведется капитальный ремонт лицея, на данные цели предусмотрено порядка 43 миллионов рублей», - сообщила замглавы администрации Татьяна Сухина.

В рамках капремонта выполняются работы по замене электропроводки, труб водоснабжения, ремонту санузлов, спортивного зала, замене кровли и ремонту фасада. «Работы выполняются качественно, со стороны администрации нет претензий к подрядчику», - подчеркнула Сухина.

По ее словам, все работы должны быть завершены до конца 2020 года.

Также в Симферополе продолжается ремонт детских садов №86 «Незабудка», №61 «Родничок» и №83 «Винни-Пух».

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