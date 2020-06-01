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Власть

Как пройдет авиапарад к 75-летию Победы в Севастополе и Керчи

11:48 понедельник, 1 июня 2020
Севастополь Керчь

Жители Керчи и Севастополя смогут увидеть 24 июня авиапарад в честь 75-летия Победы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Над Севастопольской бухтой жители города-героя смогут увидеть парадный строй из 26 летательных аппаратов, в числе которых будут многоцелевые истребители, штурмовики, фронтовые бомбардировщики, а также другая воздушная техника. 

В свою очередь над Керченской бухтой зрители увидят 14 самолетов и вертолетов.

Показательные выступления пройдут и в соседнем регионе. Жители города-героя Новороссийска также полюбуются парадным строем из 10 летательных аппаратов.

Всего в небе над этими городами боевой славы пролетят 50 единиц авиационной техники военного назначения. Отмечается, что за несколько дней до запланированного парада Победы пройдут контрольные полеты, а также состоится генеральная репетиция воздушной части.

В апреле президент России Владимир Путин перенес парад Победы в Москве 9 мая из-за пандемии коронавируса. На днях стало известно, что торжественные празднования Дня Победы в стране пройдут 24 июня. Этот день был объявлен выходным.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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