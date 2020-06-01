Как будет проходить военный парад в Севастополе

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В Севастополе 24 июня в честь 75-летия Победы пройдет парад военной техники, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В праздничных мероприятиях примет участие колонна из 87 единиц техники, в состав которой войдут действующие образцы вооружения и боевые машины времен второй мировой войны.

«Историческая часть парада с поставленными на ход фронтовыми машинами будет состоять из 13 легендарных экспонатов, часть которых снова на ходу благодаря труду военнослужащих отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы (АБТС) Черноморского флота (ЧФ)», - говорится в сообщении.

После парада вся техника вернется на территорию мемориального комплекса Сапун-гора в Севастополе для статичной демонстрации посетителям музея.

Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что 24 июня жители Керчи и Севастополя смогут увидеть авиационный парад в честь 75-летия Победы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Как пройдет авиапарад к 75-летию Победы в Севастополе и Керчи. Жители Керчи и Севастополя смогут увидеть 24 июня авиапарад в честь 75-летия Победы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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