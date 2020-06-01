Экс-вице-премьеру Крыма предъявлено окончательное обвинение

фото © 112.ua

Бывшему вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Нахлупин был единственным из крупных «донецких», кто остался на полуострове после событий весны 2014 года и стал руководить увеличившимся в разы рублевым бюджетом Крыма. В январе 2016 года он перешел на должность вице-премьера правительства Сергея Аксенова и начал курировать экономический блок и реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма.

17 октября 2018 года Нахлупина задержали по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (взяточничество) и на время следствия отправили под стражу. Адвокаты бывшего вице-премьера РК несколько раз пытались изменить меру пресечения, но безрезультатно. На сегодняшний день Нахлупину инкриминируют более 20 эпизодов взяток от предпринимателей на общую сумму более 16 млн руб.

При этом в материалах дела нет документов, подтверждающих получение денег самим чиновником, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, следствие опирается, в основном, на показания экс-советника Нахлупина Ярослава Сливки, заключившего досудебное соглашение, а также предпринимательницы Елены Чернышевой, передавшей для чиновника 5 млн руб под контролем оперативников ФСБ.

Все преступные эпизоды относятся к периоду с сентября 2017-го по июнь 2018 года. По версии следствия, Нахлупин организовал коррупционную схему, согласно которой подряды и финансирование за счет федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя получали лишь те компании, которые давали «откаты», то есть часть полученной суммы в рамках контрактов суммы отдавали вице-премьеру. Деньги, полагают следователи, получал помощник Нахлупина Сливка, а замминистра транспорта Дукорский контролировал процесс.

В итоге всем троим предъявлено обвинение в получении взяток организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Материалы дела составляют почти 100 томов.

Нахлупин вину не признает. Его адвокат написал жалобу в Европейский суд по правам человека, заявив, что клиента необоснованно и слишком долго держат в СИЗО, а во время судебных заседаний помещают в стеклянный бокс, что мешает работе защиты.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов до последнего отказывался увольнять находящего под следствием Нахлупина и лишил его должности только в ноябре минувшего года, когда формировался новый состав республиканского правительства. Вновь утвердить на должность вице-премьера чиновника, обвиняемого во взяточничестве, Глава РК не рискнул.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зеленский снова задекларировал пентхаус жены в Крыму. Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал квартиру и паркоместо, которые принадлежат его жене Елене Зеленской, в Крыму.

Крымчане смогут проголосовать на местных выборах в Украине. Во время местных выборов в Украине, запланированных на осень текущего года, переселенцам планируют отменить все ограничения по голосованию.

Поклонская написала жалобу на Украину в ООН. Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Дипломаты заявили, что России пора «прекратить шараду» и вернуть Крым. Миссия США в ОБСЕ призвала Россию «прекратить шараду» и вернуть Украине Крым и контроль над Донбассом.