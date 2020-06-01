Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Севастополе

фото © pixabay.com

Четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 1 июня зарегистрировано 4 новых случая заболевания COVID-19. Они контактировали с заболевшими ранее людьми и находились в режиме обсервации», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 165 человек. Выздоровели 134 человека, 3 человека умерло. В инфекционной больнице находится под наблюдением 81 пациент, в городской больнице № 9 – 80. Под наблюдением по месту жительства – 582 человека.

В Крыму за прошедшие сутки зарегистрировано два случая COVID-19. Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 387 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 229 пациентов, 11 человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма отрицают отсутствие средств на выплаты медикам. В Минздраве Крыма опровергают информацию об отсутствии средств на стимулирующие выплаты сотрудникам обсерватора «Здравница» в Евпатории и увольнение оттуда врачей.

Режим обсервации в стройгородке в севастопольской Омеге снят. В Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

Крым закупил дорогое лекарство от мышечной атрофии у детей. Минздрав Крыма закупил препарат «Нусинерсен» для лечения спинальной мышечной атрофии у детей.

В Севастополе третий день подряд не фиксируют новых случаев заражения. В Севастополе по состоянию на 31 мая новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.