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Коронавирус в Крыму

Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Севастополе

12:29 понедельник, 1 июня 2020
Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Севастополе

фото © pixabay.com

Четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 1 июня зарегистрировано 4 новых случая заболевания COVID-19. Они контактировали с заболевшими ранее людьми и находились в режиме обсервации», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 165 человек. Выздоровели 134 человека, 3 человека умерло. В инфекционной больнице находится под наблюдением 81 пациент, в городской больнице № 9 – 80. Под наблюдением по месту жительства – 582 человека.

В Крыму за прошедшие сутки зарегистрировано два случая COVID-19. Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 387 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 229 пациентов, 11 человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Режим обсервации в стройгородке в севастопольской Омеге снят. В Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

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